16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalar yaptı. Peki, 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde? İşte detaylar...
16-17-18-19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Başkan Erdoğan bu akşam yaptığı açıklamada "16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.
9 ŞEHRİN GİRİŞ ÇIKIŞ SINIRLANDIRILMASI SONA ERDİ
Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftada yaptığımız değerlendirmede 9 şehirimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar; Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir.
30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?
Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun – Samsun Büyükşehir BelediyesiŞanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van – Van Büyükşehir Belediyesi
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları
Artık yarısını geride bıraktığımız Ramazan-ı Şerifimizi bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Rabbimden Ramazan ayının bereketini, rahmetini üzerimizden eksik etmemesini diliyorum.
Önümüzdeki günlerde gizlenen leyle-i kadrinizi bir kez daha tebrik ediyorum. Elleri öpülesi tüm annelerimizin anneler gününü bir kez daha tebrik ediyorum. Hayatta pek çok şeyin ikamesi olabilir ama annenin ikamesi asla mümkün değildir.
Gönüllerini hoş tutmalıyız. Onlar hayatta iken gönüllerini almalarını, bizlerden razı olmalarını sağlamalıyız. Özellikle koronavirüs salgınlarında Batı ülkelerindeki en büyük dramlar maalesef bakım evlerinde yaşanmıştır.
Türkiye'de kamuya ait huzur evlerinde hayatlarını sürdüren 27 bin üzerimizdeki vatandaşımıza her türlü ihtimamı gösteriyoruz. En düşük emekli maaşını 1500 TL'ye çıkartarak yaşlılarımıza ilave destek sağladık. Sağlık hizmetlerimizden yaşlılarımızı öncelikle yararlandırıyoruz. Evde bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın bakımlarını evde sağlıyoruz.
5 milyon yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşımıza Vefa Sosyal Destek gruplarınca hizmet götürdük. Bu vatandaşlarımıza maske ve kolonya dağıtımına kadar pekçok hizmet verildi. Öğretmen, imam, polis, bekçi, jandarma başta olmak üzere 146 bin Vefa Sosyal Destek grubu kardeşimizin her birine milletim adına teşekkür ediyorum.
Ayrıca AK Parti, MHP, CHP ve diğer belediyelerde Vefa Sosyal Destek Yardımı'na örnek bir dayanışma sergilediler.
KAMPANYAYA 2 MİLYAR LİRA BAĞIŞ TOPLANDI
Biz Bize Yeteriz Kampanyamızda yaklaşık 2 milyar lirayı bulmuştur. Ramazan ayı sonu itibarıyla bitecek kampanyamıza bağışlarınızın sürmesini bekliyoruz.
Kırsal kesimdeki tarım ve hayvancılık işleriyle bağlantılı faaliyetlere zaten hiç ara vermemiştik. Hayvanlarını otlatmak için yaylalara çıkanların, arıcılıkla iştigal edenlerin, veterinerlerin, mevsimlik tarım işçilerin faaliyetlerini kolaylaştırdık. Şehirlerde yaşayanların evcil hayvanlarını gezdirebilmelerine, sokak hayvanlarını besleyebilmelerine imkan sağladık.
Ülkemizdeki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 Mart'tan 2 ay geçti. Salgının küresel düzeyde yeniden yapılanma arayışlarının kapılarını araladığı bir süreci yaşıyoruz. 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. İyileşen hasta sayımız toplam test sayımız katlanarak artıyor. Vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum.
Bu güzel tablo bize salgın sürecindeki bazı kısıtlamaları kontrollü şekilde azaltarak hayatı normale döndürmeye yönelik adımları atmaya başladık. Dünya ile birlikte ülkemizde de hayatımızı belirli kurallara riayet ettirerekk devam ettirmek zorunda olduğumuz yeni bir döneme girdik.
Türkiye'nin aralarında olduğu bazı ülkeler salgını kontrol altına alırken bazı ülkelerde salgın tüm hızıyla sürüyor, bazılarında yeni başlıyor. Maske kullanım, fiziki mesafeyi koruma, temizliye riayete uygun yeni düzene girmemiz gerekene işaret ediyor bize bu tablo.
Vatandaşlarımız normalleşmeyi kesinlikle 10 Mart öncesi gibi algılamaması gerekiyor. Ülkemizde bugüne kadar salgın tehdidi sebebiyle 412 yerleşim yerini karantinaya almak zorunda kaldık. 300 karantina uygulaması sona erdi 112'sinde devam ediyor. Maske, fiziki mesafe, temizlik şartlarına uyulmadan biraraya gelen enfekte olaylarında zincirleme olarak yüzlerce, binlerce kişiye hastalık bulaştırabiliyor.
Zaruri bir işi olmadan dışarı çıkanlar, sokakta gereksiz kalabalıklar oluşturanlar virüsü kendi elleriyle besliyorlar. Bir kez daha altını çizmek gerekirse maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız. Sokakta, markette, işyerinde heryerde fiziki mesafeyi koruyacağız.
Kalabalık yerlerden olabildiği kadar uzak durup hayatı sadeleştireceğiz. Ellerimizi sık sık yıkayacağız. Dışarıdan eve döndüğümüzde kıyafetlerimiz dahil daha kapsamlı temizlik yapacağız.
Tamamen eski günlere geri dönmüyoruz sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Aldığımız tedbirleri, özellikle normalleşme adımlarını da gerektiğinde genişletecek, gerektiğinde sınırlandıracak şekilde dinamik bir şekilde yürüteceğiz.
Esnafımıza ve çalışanlarımıza ekmeklerini kazanabileceklerini evlerini geçindirebilecekleri şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Sanayici, iş dünyamıza şartlarını çevirebileceği alan açmanın gayreti içersindeyiz. 6 ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağ-Kur toplamı 40 milyar lirayı buldu.
Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışını Japonya Başkanı Sayın Abe ile gerçekleştireceğiz.
16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Noterlerde normal çalışma düzenine geçilecek.
9 ilimiz için daha giriş-çıkış yasağını kaldırıyoruz. Bu iller Diyarbakır, Adana, Mardin, Trabzon, Ordu, Kahramanmaraş Şanlıurfa, Tekirdağ, Denizli.
Emeklilerin maaş ödemesi 15 Mayıs'tan itibaren bayrama kadar tamamlanacak.