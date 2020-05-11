11 Mayıs Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları akşam saatlerinden itibaren çok araştırılmaya başlandı. Özellikle şu saatlerde On Numara çekiliş sonuçları hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Devir işleminin ardından sonuçları heyecanla bekleyen on binlerce kişi sonuçları öğrenmek istiyor. İşte haftanın kazanan sayıları
11 MAYIS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.
GEÇEN HAFTA KİM, NE KADAR KAZANDI?
On Numara oyununun bu haftaki 926. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 463 bin 402 lira 21 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 134 kişi 2 bin 306 lira 10'ar kuruş, 8 bilen 2 bin 213 kişi 139 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 20 bin 870 kişi 21'er lira, 6 bilen 116 bin 674 kişi 4'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 180 bin 956 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.