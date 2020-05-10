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    • 10.05.2020 21:09
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    Son dakika: açıkladı: PKK/YPG'li teröristlerin bombalı saldırısında 11 masum yaralandı

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin şehir merkezinde PKK/YPG'nin düzenlediği bombalı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. 'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'li teröristler El Bab şehir merkezindeki bombalı terör saldırısında biri ağır en az 11 masum sivili yaraladı." ifadelerine yer verildi.

    MSB'den bombalı saldırı açıklaması
    Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin şehir merkezinde PKK/YPG'nin düzenlediği bombalı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. 'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'li teröristler El Bab şehir merkezindeki bombalı terör saldırısında biri ağır en az 11 masum sivili yaraladı." ifadelerine yer verildi.


    BAB'DA İFTAR VAKTİ BOMBALI TERÖR SALDIRISI
    rat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde Rai yolu olarak bilinen işlek caddeye bırakılan paket içindeki bomba, insanların alışveriş yaptığı sırada infilak ettirildi.


    Ayrıntılar geliyor...

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