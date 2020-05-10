Hürriyet'te yer alan habere göre, 1 Eylül'de başlaması planlanan 3. normalleşme döneminde ise restoran ve kafelerdeki mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak saat sınırlamasının kalkması planlanıyor.

Bunun için de 30 gün yeni vaka görülmemesinin gerektiği belirtiliyor. Konserler, kültür merkezleri, gösteri merkezleri ile birlikte ağustos ayına kadar lunapark gibi alanlarında açılabilmesi gündemde.