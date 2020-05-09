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    • 09.05.2020 10:27
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başbakanı Kazımi'ye yeni görevi için tebrik mesajı

    Son dakika haberi... Başbakanlığı resmi sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşımda, ’ın, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’yi yeni görevi için tebrik ettiği ifade edildi.

    Başkan Erdoğan'dan Irak Başbakanı Kazımi'ye tebrik

    Başbakanlığı resmi hesabından yayınlanan mesajda, "Başbakan Mustafa Kazımi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik mesajı aldı. Erdoğan, Kazımi hükümetini Temsilciler Meclisi'nin güvenini elde ettiği için tebrik etti ve bunun çabalarının bir sonucu olduğunu, Irak halkı ve bölge için iyi olacağını umduğunu ifade etti." ifadelerine yer verildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Irak Başbakanı Kazımi'ye yeni görevi için tebrik mesajı
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