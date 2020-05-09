Corona virüs salgınıyla Türkiye ve dünya genelinde mücadele sürüyor. Hayatın ne zaman eski haline döneceğini merak eden milyonlar ise "Hayat ne zaman normale dönecek?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, normal hayata dönüşün kademe kademe başlatılacağını belirterek, bir normalleşme planının hazırlandığını bildirdi. İşte aşama aşama normalleşme takvimi...

AŞAMA AŞAMA NORMALLEŞME TAKVİMİ...

Başkan Erdoğan, normalleşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hastalığın ağır etkilerinin görüldüğü 65 yaş üstü ile hastalık taşıyıcısı olma ihtimalleri bulunan 20 yaş altına getirdikleri sokağa çıkma sınırlamasının, salgının yayılmasını ciddi oranda engellediğini vurgulayan Erdoğan, büyükşehirler ile Zonguldak'ta uygulanan hafta sonları ve resmi tatillerde sokağa çıkma sınırlandırmasının salgınla mücadeleye büyük faydasının olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Bilim Kurulu ile yakın iş birliği halinde alınan tedbirler sayesinde bugünlere gelindiğine dikkati çekti.

Erdoğan, "83 milyon vatandaşımın her birine, salgına karşı yürüttüğümüz mücadeleye verdikleri destek, gösterdikleri sabır için şahsım ve Kabinem adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu gayretlerimizin karşılığını önümüzdeki dönemde hep birlikte alacağız." diye konuştu.

Alınan tedbirlerin önemli bir kısmında 1,5 ayın geride bırakıldığını hatırlatan Erdoğan, bu süre boyunca okuluna gidemeyen öğrencilerin, iş yerini açamayan esnafın, çalışamayan işçilerin, sokağa çıkamayan gençlerin ve yaşlıların, hayatını sınırlandırmak zorunda kalan tüm vatandaşların eski günlerini özlediklerini bildiklerini vurguladı.