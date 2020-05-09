9 Mayıs Milli Piyango sonuçları, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından tam liste halinde vatandaşlara duyuruldu. 9 Mayıs Milli Piyango sonuçları, bayilerden bilet alanlar tarafından sorgulanıyor. 9 Mayıs Cumartesi tarihli çekilişler saat 18.00'de Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlandı. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından sonuçlar duyuruldu.

9 MAYIS MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, BURSA-MERKEZ, SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

228476

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

372904

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

002354 087473 100845 121413 192617 196033

198774 275435 287928 343689 354918 358557

426009 439098 484574 501599 517096 562226

566828 593906