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    • 09.05.2020 19:16
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    9 Mayıs duyuruldu! İşte MPİ bilet sorgulama ekranı ve tam liste

    9 Mayıs , günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Sonuçlar akşam saatlerinden itibaren bileti alan on binlerce kişi tarafından araştırıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişler her ayın 9'u, 19'u ve 29'unda gerçekleştiriliyor. 9 Mayıs tarihli Milli Piyango çekilişleri bugün kurum tarafından noter huzurunda yapıldı. MPİ tarafından çekiliş sonuçları tam liste olarak duyuruldu. İşte MPİ bilet sorgulama işlemi ve tam liste

    9 Mayıs Milli Piyango sonuçları duyuruldu!

    9 Mayıs Milli Piyango sonuçları, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından tam liste halinde vatandaşlara duyuruldu. 9 Mayıs Milli Piyango sonuçları, bayilerden bilet alanlar tarafından sorgulanıyor. 9 Mayıs Cumartesi tarihli çekilişler saat 18.00'de Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlandı. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından sonuçlar duyuruldu.

    9 MAYIS MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

    Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, BURSA-MERKEZ, SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ

    3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

    228476

    100000 TL ikramiye kazanan numaralar

    372904

    10000 TL ikramiye kazanan numaralar

    002354 087473 100845 121413 192617 196033
    198774 275435 287928 343689 354918 358557
    426009 439098 484574 501599 517096 562226
    566828 593906

    1000 TL ikramiye kazanan numaralar

    022531 033971 038191 038562 055831 070099
    074398 086005 097936 100147 109243 121864
    143186 157627 186390 232505 249728 258528
    260578 261970 266279 289700 294066 295653
    298381 299960 303057 303704 322556 341265
    366505 367878 376877 391821 395075 396136
    437512 449407 475196 493272 494182 498946
    505787 523229 532953 548828 570103 579058
    579370 582262

    Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

    03479 04483 06641 08362 10579 10794
    10797 16251 20455 22022 22913 23036
    27728 28599 29695 30969 31719 37178
    38802 39576 39823 41492 42377 42519
    48877 52949 54677 58082 59778 61264
    64659 64904 65505 67979 70083 77458
    82670 86466 94767 98091

    Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

    0188 0790 1109 1114 1220 1447
    1526 2121 2864 2903 2968 3458
    3614 3924 4069 4080 4313 4588
    4830 5813 6081 6232 7201 7482
    8231 9173 9633 9741 9839 9841

    Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

    182 196 216 218 228 280
    316 324 325 326 541 609
    671 675 724 780 790 815
    958 977

    Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

    05 16 49 52 69 76
    99

    Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar

    0 7

    3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

    028476 128476 208476 218476 220476 221476
    222476 223476 224476 225476 226476 227476
    228076 228176 228276 228376 228406 228416
    228426 228436 228446 228456 228466 228470
    228471 228472 228473 228474 228475 228477
    228478 228479 228486 228496 228576 228676
    228776 228876 228976 229476 238476 248476
    258476 268476 278476 288476 298476 328476
    428476 528476
    Haberler Güncel 9 Mayıs Milli Piyango sonuçları duyuruldu! İşte Milli Piyango MPİ bilet sorgulama ekranı ve tam liste
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