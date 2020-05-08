Adana'da yaşayan Kuzey Deniz Şengezer'e 2019'un mayıs ayında lösemi teşhisi konuldu. Geçen ay Yunanistan'da Kuzey'e yüksek uyumlu bir bağışçı bulundu ancak virüs salgını sebebiyle sınırlar kapatıldığı için bağışçı Türkiye'ye getirilemiyordu. Sağlık Bakanlığı harekete geçti ve Yunan genci Andreas'tan alınan ilik özel izinle 24 Nisan'da Türkiye'ye getirildi. Bağışçı Andreas'ın Coronavirüs testi de negatif çıktı. Kuzey'e yapılacak naklin önü böylece tamamen açılmış oldu.
Kuzey Deniz'in doktoru Prof. Dr. Bülent Antmen, "Çok mutluyuz. Geri sayım başladı. 20 Mayıs'ta nakli yapacağız" dedi. Kuzey'in annesi Özgül, "Çok mutluyum. Oğlum tekrar sağlığına kavuşacak. Bugünleri hayal bile edemiyordum" dedi.
Minik Kuzey için sosyal medyada da yüzlerce yorum yazıldı.
Kuzey Deniz'in doktoru Prof. Dr. Bülent Antmen, "Çok mutluyuz. Geri sayım başladı. 20 Mayıs'ta nakli yapacağız" dedi. Kuzey'in annesi Özgül, "Çok mutluyum. Oğlum tekrar sağlığına kavuşacak. Bugünleri hayal bile edemiyordum" dedi.
Minik Kuzey için sosyal medyada da yüzlerce yorum yazıldı.