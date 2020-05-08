Acun Ilıcalı'nın dün söylediği "Avrupa'da bir kulüp satın alabilirim. Güzel bir yerden güzel bir kulüp olabilir." sözlerinin ardından Acun Ilıcalı'nın başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün'ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'ı satın aldığı iddia edildi.

GÜRKAYNAK "VERGİ REKORTMENİYİM" DİYEREK ŞOV YAPTI

İddiaların ardından Türkiye'de Amazon, Twittter, Google gibi dünya çapında bilinen büyük şirketlerin avukatlığını yapan Gönenç Gürkaynak, ''Acun Ilıcalı Avrupa'da kulüp satın alacakmış. 2018'de vergi rekortmenleri arasında 83. sırada. Ben o listede 9. sıradaydım. Avrupa'da kulüp satın alamam.'' paylaşımında bulundu.

REKLAM İÇİN BENİ KULLANMA

Ilıcalı sosyal medyadan Gürkaynak'a sert tepki gösterdi. Ilıcalı, "Bence de kulüp alamazsın 8 ayrı ülkenin en büyük televizyonlarına prodüksiyon yapmıyor olabilir misin? O bahsettiğin listede ben en az 10 yıldır varım. Verdiğin verginin reklamını yapmak için beni kullanma, çirkin şeyler bunlar..." ifadelerini kullandı.

GÜRKAYNAK'IN 13 AVUKATIN İŞİNE SON VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

"Vergi rekortmeniyim" sözleriyle şov yapan Amazon, Twittter, Google gibi büyük şirketlerin avukatlığını yapan Gürkaynak'ın kendisine ait ELIG Gürkaynak Hukuk Bürosu'nda çalışan 13 avukatın işine son verdiği ortaya çıktı. Gürkaynak'ın avukatların işine son verme bahanesinin de koronavirüs salgını ve 'ekonomik zorluklar' olduğu öğrenildi.

Gürkaynak'ın her fırsatta "vergi rekortmeniyim" diyerek şov yapmasının ardından "ekonomik zorluklar" bahanesiyle işçi çıkarması eleştiri oklarını üzerine çekti.