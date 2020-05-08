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    • 09.05.2020 02:38
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    Amazon, Twittter ve 'ın avukatı 'a ayarı!

    ’nın Avrupa'dan bir futbol kulübünü satın alabileceğini söylemesinin ardından Twitter üzerinden “Vergi rekortmeniyim ben Avrupa’da kulüp satın alamam” sözlerine Acun Ilıcalı'dan geldi. Öte yandan "Vergi rekortmeniyim ben" diyerek şov yapan ’ın koronavirüsü bahane ederek 13 avukatın işine son verdiği ortaya çıktı.

    Twitter'ın şovmen avukatına Acun ayarı

    'nın dün söylediği "Avrupa'da bir kulüp satın alabilirim. Güzel bir yerden güzel bir kulüp olabilir." sözlerinin ardından Acun Ilıcalı'nın başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün'ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'ı satın aldığı iddia edildi.

    GÜRKAYNAK "VERGİ REKORTMENİYİM" DİYEREK ŞOV YAPTI
    İddiaların ardından 'de Amazon, Twittter, gibi dünya çapında bilinen büyük şirketlerin avukatlığını yapan , ''Acun Ilıcalı Avrupa'da kulüp satın alacakmış. 2018'de vergi rekortmenleri arasında 83. sırada. Ben o listede 9. sıradaydım. Avrupa'da kulüp satın alamam.'' paylaşımında bulundu.

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    Ilıcalı sosyal medyadan Gürkaynak'a gösterdi. Ilıcalı, "Bence de kulüp alamazsın 8 ayrı ülkenin en büyük televizyonlarına prodüksiyon yapmıyor olabilir misin? O bahsettiğin listede ben en az 10 yıldır varım. Verdiğin verginin reklamını yapmak için beni kullanma, çirkin şeyler bunlar..." ifadelerini kullandı.

    GÜRKAYNAK'IN 13 AVUKATIN İŞİNE SON VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
    "Vergi rekortmeniyim"     sözleriyle şov yapan Amazon, Twittter, Google gibi büyük şirketlerin avukatlığını yapan Gürkaynak'ın kendisine ait ELIG Gürkaynak Hukuk Bürosu'nda çalışan 13 avukatın işine son verdiği ortaya çıktı. Gürkaynak'ın avukatların işine son verme bahanesinin de koronavirüs salgını ve 'ekonomik zorluklar' olduğu öğrenildi.

    Gürkaynak'ın her fırsatta "vergi rekortmeniyim" diyerek şov yapmasının ardından "ekonomik zorluklar" bahanesiyle işçi çıkarması eleştiri oklarını üzerine çekti.

    Haberler Güncel Amazon, Twittter ve Google'ın avukatı Gönenç Gürkaynak'a Acun Ilıcalı ayarı!
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