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    • 07.05.2020 Gazete
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    Coronavirüs genç anne ile ailesini de sardı! "Virüslüyüz diye ev vermiyorlar"

    Katil virüs, genç anne ile ailesini de sardı. Kızı Amine’nin 40’ını hastanede çıkaran genç kadın ev bulamadıklarından yakındı: Büyük eve çıkmak istiyoruz. Ancak virüslüyüz diye ev vermiyorlar.

    Corana isyanı

    Yurtdışına çıkıp geri dönen dede virüsü kaptı. O da babaanneye bulaştırdı. Ardından baba Ali, 3 yaşındaki ağabey Yusuf ve son olarak da anne Zeynep sinsi hastalığın pençesine düştü.

    Aile fertleri evde tedavi görürken, Amine, annesi ve dedesi hastanede gözetim altında tutuldu. , "Eşim bir otelde teknik servis elamanı olarak çalışıyordu ama bu süreçte hastalığa da yakalanınca çalışamadı. 3 yaşındaki oğlumuz Yusuf'a o baktı. Evde herkes hasta. Zaten iki odalı bir evde oturuyoruz. İzolasyonu sağlamak çok zor" dedi. Şunları söyledi.

    Tek bir isteğim var. Büyük bir aile olarak oturduğumuz evden başka bir eve çıkmak... Çünkü iki odalı evde güvenli izolasyonu sağlayamıyoruz. Bu süreçte acımasız hakaretlere maruz kaldık. Komşularımdan kiralık ev istedik. Ama kimse bize ev vermek istemiyor. Kimin kapısını çalsak, 'Siz lüsünüz' diyorlar. Bize mikroplu gözüyle bakıyorlar. Biz tedavi sürecimizi atlattık. Şimdi sadece 14 günlük evde izolasyon dönemimiz olacak.

    GÜL KİREKLO

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