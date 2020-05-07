ABD'deki Arizona State Üniversitesi Biodesign Enstitüsünden Dr. Efren Lim ve ekibi, "Journal of Virology" dergisinde yeni tip koronavirüs hakkında yeni bir çalışma yayımladı.

YENİ TEKNOLOJİ KULLANILDI

Uzmanlar çalışmada, Kovid-19'un nasıl yayıldığı, adapte olduğu ve mutasyona uğradığına ilişkin genetik kodunu hızlı okumak için "yeni nesil dizileme" adı verilen yeni bir teknoloji kullandı.