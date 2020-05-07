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    • 07.05.2020 11:49
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    Bilim insanlarından ezber bozan araştırma! Mutasyona uğrayan zayıflar mı güçlenir mi?

    İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip şu ana kadar 4 milyona yakın kişiye bulaştı. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüs sürekli mutasyona uğruyor. Peki koronavirüsün mutasyona uğraması etkisini azaltır mı yoksa güçlendirir mi? 'li bilim insanlarından ezber bozan bir açıklama geldi. İşte detaylar...

    ABD'deki Arizona State Üniversitesi Biodesign Enstitüsünden Dr. Efren Lim ve ekibi, "Journal of Virology" dergisinde yeni tip koronavirüs hakkında yeni bir çalışma yayımladı.

    YENİ TEKNOLOJİ KULLANILDI
    Uzmanlar çalışmada, Kovid-19'un nasıl yayıldığı, adapte olduğu ve mutasyona uğradığına ilişkin genetik kodunu hızlı okumak için "yeni nesil dizileme" adı verilen yeni bir teknoloji kullandı.

    VİRÜS GENOMUNDA BÜYÜK DEĞİŞİM
    Arizona'daki Kovid-19 hastalarının burnundan alınan 382 numunenin incelendiği belirtilen çalışmada, virüsün genomunun önemli bir parçasının eksik ve genetik alfabedeki 81 harfin "tamamen" yok olduğunun fark edildiği kaydedildi.

    BU DEĞİŞİM SARS'TA DA GÖRÜLMÜŞTÜ
    Söz konusu mutasyonun SARS virüsünde görüldüğünü belirten Prof. Karol Sikora, "Bu SARS virüsü için sonun başlangıcıydı" dedi.

    Dr. Lim, "Bu mutasyonun ilginç olmasının nedeni, 2003 yılında ortaya çıkan SARS salgınında da virüsün genomunun büyük bir kısmının silinmesi" değerlendirmesinde bulundu.

    AYNI DURUMA KOVİD-19'DA DA RASTLANILDI
    Euronews'te yer alan habere göre, SARS salgınının ortasında ve geç evrelerinde mutasyona uğrayan virüsün gücünü kaybettiğini vurgulayan uzmanlar, bu durumun mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüste de rastlandığını farkettiklerini kaydetti.

    "VİRÜS ZAYIFLIYOR OLABİLİR"
    Bu nedenle mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsün "zayıflıyor olabileceğine" dikkati çeken uzmanlar, virüsün zayıflayıp zayıflamadığını söylemek içinse çok erken olduğunun altını çizdi.
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