



Emniyetteki ifadesine başvurulan Z.V.'nin, kısa süre önce nişanlısından ayrıldığı, bir yıldan bu yana da psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. V., polise verdiği ifadede hava almak için tek başına sahile geldiğini, anlık bir intihar etme hissine kapıldığını söylediği kaydedildi.