

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin içinden geçtiği bu kritik dönemde, büyük fedakarlıklar göstererek ön cephede savaşan tüm sağlık çalışanlarına minneti ifade eden klip, söz, müzik ve animasyon tekniği açısından özel bir ekip tarafından hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gelişmiş ülkeleri bile geride bırakan bir başarıyla sürdürülen Kovid-19 mücadelesine övgü ifade eden çalışmada, sağlık kahramanlarının üstün gayret ve fedakarlıkları gözler önüne serildi.