7 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları için akşam saatlerinden beri süren bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından Süper Loto sonuçları açıklandı. Bugün gün içerisinde bayilerden loto oynayan on binlerce kişi Süper Loto sonuçlarını bekliyordu. Milli Piyango İdaresi'nin duyurduğu sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Peki, Süper Loto'da bugün kazanan numaralar hangileri? İşte kazanan numaraların listesi
7 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
12 - 15 - 28 - 29 - 37 - 42
SÜPER LOTO NEDİR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?
Süper Loto oyununun 654'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 901 bin 625 lira 53 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 88 kişi 5 bin 671 lira 25'er kuruş, 4 bilen 3 bin 56 kişi 177 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 59 bin 949 kişi 15 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.