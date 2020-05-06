Türkiye gazetesinin haberine göre Sağlık Bakanlığı, TÜİK ile birlikte toplumun genelindeki virüs yükünü ölçmek için rastgele PCR testlerine başlamıştı. Bu ölçümlerden yola çıkılarak, bu defa antikor testleri için yeni hedef kitleler belirlendi.

Koronavirüs mücadelesinde ikinci aşama olarak nitelendirilen çalışma, toplumdaki bağışıklık oranını ve hastalığı hiçbir belirti göstermeden geçiren 'sessiz kitlenin' oranını tespit etmeye yönelik olacak. Bu kapsamında hâlen uygulanan virüs testinden farklı olarak geçmişe yönelik hastalık taraması da başlatacak olan Bakanlık, taramalar için şu anda bazı Avrupa ülkeleri ile ABD'nin kullandığı Elisa testlerini devreye sokacak.