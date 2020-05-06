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    'yi ayağa kaldıran ! ile ilgili önemli araştırmalar yapan doktor öldürüldü!

    Dünya ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ile mücadele ederken 'den gelen bir haber şoke etti. Tıp Merkezi'nde araştırma profesörü olan . evinde ölü bulundu. Öldürülen Dr. Bing Liu'nun koronavirüsle ilgili 'çok önemli bulgular' elde etmenin eşiğinde olduğu belirtilmişti. İşte detaylar...

    ABD'yi ayağa kaldıran cinayet!

    Tıp Merkezi'nde araştırma profesörü olan, le ilgili 'çok önemli bulgular' elde etmenin eşiğinde olan 37 yaşındaki . 'nun adı önce , ardından da geçti.

    Cumartesi günü Dr. Bing Liu evinde yalnızken kimliği belirsiz biri tarafından öldürülmüş bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda, baş, boyun ve gövdesinde ateşli silah ile öldürüldüğü anlaşılırken, 46 yaşındaki Hao Gu isimli kişinin Liu'nun evinden 100 metre uzaklıktaki aracında ölü bulundu. Gu'nun önce Dr. Bing Liu'yu öldürdüğü, ardından silahı kendisine yönelterek intihar ettiği düşünülüyor.

    Polis yetkilileri, Liu ile Gu'nun birbirlerini tanıdıkları görüşünde birleşti. Raporlarda, Liu'nun herhangi bir tehdit unsuru oluşturmadığı, ölmeden önce herhangi bir kayıp ihbarı almadıkları, evli olan araştırmacının eşinin sırasında evde olmadığı, Çin'de yaşadığı belirtildi. Ancak olayı araştıran bir dedektif, Liu'nun Çinli olması nedeniyle hedef alındığına dair hiçbir belirti olmadığını ifade etti.

    BBC'de yer alan habere göre, Pittsburgh Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Liu'nun SARS-koronavirüs (COVID-19) salgının altında yatan hücresel mekanizmaları ve komplikasyonların hücresel temellerini anlamaya yönelik çok önemli bulgular ortaya koyduğu, 'mükemmel' bilimsel araştırmalarına saygı gereği, başlattığı çalışmalarını tamamlamak için çaba göstereceklerini ifade edildi.

    "Dr. Bing Liu, alanında birçok meslektaşının saygısını ve takdirini kazanan ve bilime benzersiz katkılar yapan olağanüstü bir araştırmacıydı" denildi.

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