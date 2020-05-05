New York Sağlık Departmanınca yapılan yazılı açıklamada, 15 çocuğun "kawasaki sendromu" teşhisiyle hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
Bu çocuklardan 4'ünün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, 6'sında ise virüs bağlantılı antikor tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca tedavi altına alınan çocuklardan 5'inin solunum cihazına bağlandığı belirtildi.
BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ ÇOCUKLARDA DA BENZER SEMPTOMLAR GÖRÜLDÜ
Açıklamada, nadir görülen ve ölümcül olabilen kawasaki hastalığının yüksek ateş, el ve ayak şişmesi, göz kızarıklığı, lenf bezleri şişliği ve boğazda iltihaplanma gibi belirtiler gösterdiği ve özellikle 5 yaş altı çocuklarda etkili olduğu ifade edildi.
Salgının etkili olduğu bazı Avrupa ülkelerindeki çocuklarda da benzer semptomların görülmesi üzerine sağlık yetkililerinin söz konusu rahatsızlıkla, Kovid-19 virüsü arasında bir bağ bulunup bulunmadığının araştırıldığı kaydedildi.
KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR? YENİ BİR SALGIN MI?
Dünya corona virüs ile mücadele ederken İngiltere, Fransa ile Belçika'nın da yer aldığı bir dizi ülkede rastlanan kawasaki hastalığına benzer bir sendromun, yeni tip koronavirüs kaynaklı olmasından büyük endişe ediliyor...
İşte bu hastalıkla ilgili olarak merak edilen tüm detaylar!
KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR?
Kawasaki hastalığı, ilk olarak 1967 yılında Tomisaku Kawasaki tarafından "Mukokütanöz lenf nodu sendromu" adı ile tanımlanmıştır. Kawasaki hastalığı veya mukokutanöz lenf nodu sendromu, arterlerde, damarlarda ve kılcal damarlarda iltihaplanmaya neden olan bir hastalıktır. Çocuklarda kalp hastalığının en yaygın nedenidir. Çoğu durumda tedaviden birkaç gün sonra ciddi bir sorun olmadan iyileşir, birçok çocukta herhangi bir kalıcı hasara neden olmaz. Nüksler (tekrar) nadir olarak görülür. Hastalık en sık Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Uzakdoğu ülkelerinde özellikle de Japonya'da görülmektedir.
KAWASAKİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?
İlk aşama
- Üç günden uzun süren yüksek ateş
- Akıntı olmadan gözlerde ortaya çıkan kızarıklık
- Göğüsten bacağa kadar yayılan deride, kasıklarda ve genital bölgede kızarıklık
- El ve ayaklarda şişlik ve kızarıklık
- Özellikle boyunda büyümüş lenf bezleri
- Tahriş olmuş boğaz, ağız ve dudaklar
- Şişik ve parlak kırmızı dil (çilek görünümünde)
Bu süre zarfında kalp problemleri de ortaya çıkabilir.
İkinci aşama
- Eklem ağrısı
- İshal
- Kusma
- Karın ağrısı
- El ve ayak derisinin soyulması
- Safra kesesinin genişlemesi
- Geçici işitme kaybı
Üçüncü aşama
Hastalığın üçüncü aşamasında, komplikasyon gelişmedikçe belirtiler ve semptomlar yavaşça kaybolur. Çocukların eski enerjilerine kavuşabilmeleri ve normal görünmesi sekiz hafta kadar sürebilir.
Çocuğunuz bu semptomlardan herhangi birini gösteriyorsa doktorunuzu arayın. 1 yaşından küçük veya 5 yaşından büyük çocukların eksik semptom gösterme olasılığı daha yüksektir. Bu çocuklar; kalp hastalığı komplikasyonları riski yüksek olan Kawasaki hastalığı vakalarının yüzde 25'ini oluşturmaktadır.
KAWASAKİ HASTALIĞININ KORONAVİRÜSLE İLİŞKİSİ VAR MI?
Çocuklarda kalp ve damarları etkileyen ve aralarından İngiltere, Fransa ile Belçika'nın da yer aldığı bir dizi ülkede görülen yeni bir sendromun, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı olmasından endişe ediliyor.
Ancak henüz konuya dair resmi bir sonuç bulunmuyor.