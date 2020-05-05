



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle Akıncılar gişesindeki polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret etti.

Kontrol noktasındaki polis ve jandarma trafik personeliyle tek tek sohbet eden Bakan Soylu, kıdemli personele trafikte alınan tedbirlerin işe yarayıp yaramadığını sordu. Trafik personeli atılan adımların çok etkili olduğunu sahada gördüklerini ifade ettiler. Emniyet kemeri simülasyon aracını da inceleyen Bakan Soylu daha sonra personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Soylu, kontrol noktasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, trafikte gecesini gündüzüne katan, başta bu süreç olmak üzere tüm afet zamanlarında toplumsal görevlerini yerine getirmekten kaçınmayan trafik ekiplerine teşekkür etti.