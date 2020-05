Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, 6 Mayıs itibariyle burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Sevgili gençler, Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır.



Devletimizin her imkânı her durumda sizinle.. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle..