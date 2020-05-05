Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu, 6 Mayıs itibariyle burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.
Sevgili gençler, Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) May 5, 2020
Devletimizin her imkânı her durumda sizinle.. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle..
ÖDEMELER TC KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE GÖRE YAPILACAK
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Mayıs tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını kaydetti.
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Mayıs, "2" olanlar 7 Mayıs, "4" olanlar 8 Mayıs, "6" olanlar 9 Mayıs ve "8" olanlar ise 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.