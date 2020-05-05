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    • 06.05.2020 00:23
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    Gençlik ve açıkladı: burs ve kredi ödemeleri başladı

    Gençlik ve , burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu. , ödemelerin tarihlerinde kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını kaydetti.

    Mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin başladı

    Gençlik ve , burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.

    , 6 Mayıs itibariyle burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.


    ÖDEMELER TC KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE GÖRE YAPILACAK
    Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin tarihlerinde kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını kaydetti.

    TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Mayıs, "2" olanlar 7 Mayıs, "4" olanlar 8 Mayıs, "6" olanlar 9 Mayıs ve "8" olanlar ise 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.

    Haberler Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı: Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
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