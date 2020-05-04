Rus gelin Anastasia'dan Türkiye'nin Kovid-19 tedbirlerine büyük övgü

Anastasia Çetinkaya, Türk'le evlendi. Kendini Türk bildi. Salgın üzerinden bile Türkiye'ye saldıranlara tahammül edemedi.
Sosyal medyadaki düşmanlara haddini bildirdi: Türk doktorlar dünyanın en iyisi. Hastanelerde sıkıntı yok. Yalan söylemeyin
Alanya'da yaşayan Ayhan Çetinkaya ile evlendi. 5 dil bilen Rus gelin, her platformda ülkemizi tanıtıyor.
Yeni tip Coronavirüs'ün etkisini ve yayılma hızını kıran Türkiye, hem tedavide hem de alınan tedbirlerde dünyaya örnek oldu. DSÖ, Türkiye'nin bu konudaki çalışmalarını resmi olarak yayın haline getirerek dünyaya model olarak sunacak. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Irshad Ali Shaikh "Türkiye çok önemli işler yaptı" dedi.
Türkiye'nin virüsle mücadeledeki önlemleri, ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından da çok başarılı bulundu.
EN PAHALI LAHMACUN 4 BİN 93 TL
KAHRAMANMARAŞ'TA ehliyetsiz T.K., sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıktı. Sigortası olmayan, abartı egzozlu otomobilini sürerken polise yakalanan T.K.'ya 4 bin 93 lira ceza yazıldı. T.K., lahmacun yaptırmak için dışarı çıktığını söyledi.
T.K., "Pişmanım" dese de cezayı yedi.
27 BİN 828 KİŞİYE CEZA İÇİŞİŞLERİ
Bakanlığı, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 27 bin 828 kişiye adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.
TÜRKİYE'DE BİR İLK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 11 Mart'tan bu yana ilk kez bugün (dün), iyileşen hastalar, Coronavirüslü hasta sayımızı geçti.
BU BİR SİYASET MESELESİ DEĞİL
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Coronavirüs kapsamında ülkelere yapılan desteklere devam edileceğini belirtti: Müttefiklerimizi, dostlarımızı ve ihtiyaç içindeki ülkeleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu siyaset değil, Cumhurbaşkanımız'ın ve ülkemizin insani yaklaşımının göstergesidir.
CAN KAYBI DÜŞÜYOR
Sağlık Bakanlığı, dün 1670 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, 61 kişinin hayatını kaybettiğini, can kaybının 3 bin 397'ye ulaştığını bildirdi. Bakan Koca, "11 Mart'tan bu yana ilk kez bugün (dün), iyileşen hasta sayımız, mevcut Coronavirüs hasta sayımızı geçti" dedi.
KISITLAMAYA 1 GÜN UZATMA
İçişleri Bakanlığı 30 büyükşehir ve Zonguldak için alınan giriş-çıkış kısıtlaması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "31 ile yönelik giriş/çıkış kısıtlaması, yarın (bugün) Kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere, Pazartesi saat 24.00'e kadar uzatıldı" denildi.
BÜYÜK FAYDA SAĞLADILAR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Meslek liselerimiz bu dönemde büyük bir fayda sağladılar, sağlamaya da devam ediyorlar. Bu dönemde yaptıklarınız unutulmayacak" dedi.
Sosyal medyadaki düşmanlara haddini bildirdi: Türk doktorlar dünyanın en iyisi. Hastanelerde sıkıntı yok. Yalan söylemeyin
Alanya'da yaşayan Ayhan Çetinkaya ile evlendi. 5 dil bilen Rus gelin, her platformda ülkemizi tanıtıyor.
Yeni tip Coronavirüs'ün etkisini ve yayılma hızını kıran Türkiye, hem tedavide hem de alınan tedbirlerde dünyaya örnek oldu. DSÖ, Türkiye'nin bu konudaki çalışmalarını resmi olarak yayın haline getirerek dünyaya model olarak sunacak. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Irshad Ali Shaikh "Türkiye çok önemli işler yaptı" dedi.
Türkiye'nin virüsle mücadeledeki önlemleri, ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından da çok başarılı bulundu.
EN PAHALI LAHMACUN 4 BİN 93 TL
KAHRAMANMARAŞ'TA ehliyetsiz T.K., sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıktı. Sigortası olmayan, abartı egzozlu otomobilini sürerken polise yakalanan T.K.'ya 4 bin 93 lira ceza yazıldı. T.K., lahmacun yaptırmak için dışarı çıktığını söyledi.
T.K., "Pişmanım" dese de cezayı yedi.
27 BİN 828 KİŞİYE CEZA İÇİŞİŞLERİ
Bakanlığı, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 27 bin 828 kişiye adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.
TÜRKİYE'DE BİR İLK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 11 Mart'tan bu yana ilk kez bugün (dün), iyileşen hastalar, Coronavirüslü hasta sayımızı geçti.
BU BİR SİYASET MESELESİ DEĞİL
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Coronavirüs kapsamında ülkelere yapılan desteklere devam edileceğini belirtti: Müttefiklerimizi, dostlarımızı ve ihtiyaç içindeki ülkeleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu siyaset değil, Cumhurbaşkanımız'ın ve ülkemizin insani yaklaşımının göstergesidir.
CAN KAYBI DÜŞÜYOR
Sağlık Bakanlığı, dün 1670 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, 61 kişinin hayatını kaybettiğini, can kaybının 3 bin 397'ye ulaştığını bildirdi. Bakan Koca, "11 Mart'tan bu yana ilk kez bugün (dün), iyileşen hasta sayımız, mevcut Coronavirüs hasta sayımızı geçti" dedi.
KISITLAMAYA 1 GÜN UZATMA
İçişleri Bakanlığı 30 büyükşehir ve Zonguldak için alınan giriş-çıkış kısıtlaması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "31 ile yönelik giriş/çıkış kısıtlaması, yarın (bugün) Kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere, Pazartesi saat 24.00'e kadar uzatıldı" denildi.
BÜYÜK FAYDA SAĞLADILAR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Meslek liselerimiz bu dönemde büyük bir fayda sağladılar, sağlamaya da devam ediyorlar. Bu dönemde yaptıklarınız unutulmayacak" dedi.