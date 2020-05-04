UZAKTAN EĞİTİM 31 MAYIS'A KADAR SÜRECEK

Bakan Selçuk, Bakanlık merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, tüm dünyada baş gösteren koronavirüs hastalığı ortaya çıktığı ilk günden itibaren devlet olarak hızlı ve isabetli kararlar almak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimlerle gerekli değerlendirmeleri yapıp, önlemleri ivedilikle alma kararlılığı içinde olduklarını ifade eden Selçuk, uzaktan eğitim ve okullardaki koruyucu sağlık ürünleri üretimine de kesintisiz devam ettiklerini kaydetti.Hastalıkla mücadele kapsamında aldıkları tüm kararları milletle paylaştıklarını, bunun şeffaf biçimde devam edeceğini belirten Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla öğrencinin ve yaklaşık 1 milyon öğretmenin bulunduğunu hatırlattı.