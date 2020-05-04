Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün 11. gününe vasıl olduğumuz Ramazan-ı Şerifiminizi bir kez daha tebrik ediyorum. Gelişmiş ülkelerin zorlandığı bir dönemde Türkiye hamdolsun devleti ve milletiyle örnek bir mücadele ortaya koymuştur.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI KATLANARAK ARTIYOR

Bu sayede hem ölüm oranımızı çok aşağıda tuttuk hem de hastalığın yayılma hızının önünü başarılı bir şekilde kestik. Yeni hasta vakalarımız artık 1000'li rakamlarla ifade edilir hale geldi. İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor. Doktor, hemşire, teknisyeniyle tüm sağlık çalışanlarımızın fedakarca gayretleri neticesinde hastanelerimizde vicdanları kanatan hiçbir görüntü yaşanmadı.



Tüm adımları bilinçli, kararlı ve zamanlı şekilde attık. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturduğumuz Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve değerlendirme ışığında her türlü tedbiri aldık.



Okullardaki eğitim öğretime vakitlice ara verdik. Tüm toplantı etkinlik ve benzeri programları erteledik. İnsanların birarada bulunduğu işletmelerin faaliyetlerini tamamen durdurduk veya sınırlandırdık. İbadetlerin evlerde ifasını temin ettik.

Tüm sektörlerde evden çalışma modeline gelişmesini sağladık. Ülke içindeki insan hareketliliğini ciddi oranda azalttık. Hizmete sunduğumuz finansman ve sosyal destek paketlerinin tutarı 200 milyar lirayı aştı. Sosyal yardımlardan yararlanma hakkı olanlara ilave nakdi yardım yaptık. 4 milyon 400 bin vatandaşımıza 1000'er lira nakdi yardımda bulunduk.