ABD ve Çin arasındaki corona virüs savaşı sertleşiyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Çin'i 'salgının boyutunu gizlemekle' suçlayan bir rapor hazırladı.
Amerikan Associated Press (AP) ajansının haberine göre raporda, Çin'in salgın sonrası ithalatı artırdığı ve tıbbi ürün ihracını azalttığı belirtiliyor.
Raporda Çin ayrıca Ocak ayında Dünya Sağlık Örgütü'nü (WHO) salgın konusunda yeterince bilgilendirmemekle suçlanıyor.
Son günlerde ABD Başkanı Donald Trump, yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, doğrudan Çin'i suçlayan açıklamalar yapıyor. Dışişleri Bakanı Pompeo, dün katıldığı bir televizyon programında, salgının Çin'de bir laboratuvar kaynaklı yayıldığı iddiasını tekrarladı ve "Nereden çıktığı konusunda çok büyük kanıt var" dedi.
Çin ise bugün ABD'ye resmi yayın organlarından yanıt verdi. Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organı Global Times'ın bugünkü başyazısında, Pompeo'dan kanıt göstermesi istendi.
Pompeo'nun Wuhan'daki laboratuvar konusunda blöf yaptığı belirtilen yazıda, Trump yönetimi Çin'e karşı 'eşi benzeri görülmemiş bir propaganda savaşına' girmekle suçlandı.
Bir diğer resmi yayın organı People's Daily gazetesi ise, 'ABD'nin Covid-19 salgını için tazminatı gündeme getirmesi insanlık medeniyeti için bir utanç' başlığını taşıyan bir başyazıyla okurlarının karşısına çıktı.
'ABD'li bazı siyasetçilerin salgını siyasileştirmekten tazminat talep etmeye kadar siyasi bir şov haline getirdiğini savunan People's Daily, "ABD tarafından tekrar tekrar sahnelenen kaba güldürü dünya genelindeki insanları şaşırtıyor" dedi.
Trump'ın daha önce Çin'in salgınla mücadele çabalarını ve şeffaflığını övmesi hatırlatılan başyazıda şu ifadeler yer aldı:
"Washington U dönüşü yaptı ve bazı ABD'li politikacılar böyle yaparak kendi gerekli sorumluluklarından kaçabileceğini düşündü. ABD'li siyasilerin yaptıkları uluslararası hukuk ve adaleti aşağılamaktır."