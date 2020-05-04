Trump'ın daha önce Çin'in salgınla mücadele çabalarını ve şeffaflığını övmesi hatırlatılan başyazıda şu ifadeler yer aldı:

"Washington U dönüşü yaptı ve bazı ABD'li politikacılar böyle yaparak kendi gerekli sorumluluklarından kaçabileceğini düşündü. ABD'li siyasilerin yaptıkları uluslararası hukuk ve adaleti aşağılamaktır."