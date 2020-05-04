Başkan Erdoğan'dan pandemi hastanesi paylaşımı: 45 günde iki dev eser

Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemiz yapılıyor. İnşaatlar tüm hızıyla devam ediyor.
Projeler en kısa sürede tamamlanacak. İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız.
Hastanelerin Mayıs ayı sonunda devreye alınması planlanıyor.
İSTANBUL'A 2 KALICI HASTANE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında inşaat çalışmaları devam eden Yeşilköy ve Sancaktepe hastane projelerine ilişkin bir video paylaştı. Erdoğan mesajında, "Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız" dedi. Hastanelerin inşaatlarının son durumlarını da yakından takip eden Erdoğan, geçen hafta helikopterle her iki hastanedeki çalışmaları incelemişti.
Projeler en kısa sürede tamamlanacak. İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız.
Hastanelerin Mayıs ayı sonunda devreye alınması planlanıyor.
İSTANBUL'A 2 KALICI HASTANE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında inşaat çalışmaları devam eden Yeşilköy ve Sancaktepe hastane projelerine ilişkin bir video paylaştı. Erdoğan mesajında, "Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız" dedi. Hastanelerin inşaatlarının son durumlarını da yakından takip eden Erdoğan, geçen hafta helikopterle her iki hastanedeki çalışmaları incelemişti.