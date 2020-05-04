Başkan Erdoğan açıklaması saat kaçta? 4 Mayıs kabine toplantısı alınan kararlar neler?

Başkan Erdoğan açıklaması saat kaçta? Erdoğan ulusa sesleniş konuşması saat kaçta sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. 4 Mayıs kabine toplantısı alınan kararlar neler? Türkiye'nin gözü kulağı bugün yapılan kabine toplantısına çevrildi. Toplantıda Kovid-19 tedbirleriyle ilgili önemli kararlar alınması bekleniyor. Alınacak kararlar arasında YKS ve LGS sınavları ile 65 yaş üstü yasağının esnetilmesi gibi detaylar bulunacağı tahmin ediliyor. Peki, Erdoğan açıklaması saat kaçta?

ERDOĞAN AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen dijital Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı başladı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.10'da başladı. Toplantı, altıncı kez video konferans yöntemiyle yapılıyor. Toplantı biter bitmez hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak. Açıklamanın saat 19:00'dan sonra yapılacağı tahmin ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI ALINAN KARARLAR NELER?

Kabine toplantısında henüz alınan bir karar duyurulmadı. Kararlar açıklandıktan sonra haberimizden öğrenebilirsiniz.