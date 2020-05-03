



EN FAZLA HASAR ALAN MAHALLEDE TEMEL ATMA ÇALIŞMASI

Bir taraftan konutlar yükselen Elazığ'da, diğer taraftan da yeni konutların temel atma aşamasına bölüm bölüm geçilmeye devam ediyor. Son olarak 14 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 bin 270 evin yıkıldığı Mustafapaşa Mahallesi'nde de yapılması planlanan 353 konutun temel atma çalışması başladı. İlk etapta 4 blok, 353 binanın yapılacağı mahallede, konutların en kısa sürede bitirilerek depremzede vatandaşlara teslim edileceği bildirildi.

Öte yandan, aynı mahallede diğer konutların enkaz kaldırma çalışmalarının başlaması ile yerinde yeni konutların yapımı için de kısa sürede temel atma işlemi başlatılacağı aktarıldı.