Enstitünün web sitesinden çok az koruyucu ekipmanla mağara gezen görevlilerin ve Mart 2018'de, ABD'li bilim ve teknoloji uzmanı Rick Switzer'in enstitüye yaptığı ziyarete ilişkin fotoğrafları kaldırdığı öğrenildi.

Dailymail'in aktardığına göre Aralık ayında internette yayınlanan bir videoda ise Vuhan Hastalık Kontrol Merkezi'nde bir araştırmacı olan Tian Junhua'yı mağaralardan numune topladığını söylemiş ve "Her şeyi kirleten yarasaların dışkısına kolayca temas ediliyor. Oldukça riskli. Korkuyu hissediyorum. Enfeksiyon korkusu" ifadelerini kullanmıştı.