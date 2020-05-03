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    • 03.05.2020 14:27
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    'da korkutan olay! Tarihi surlarda çökme

    'da Bizans döneminde kalma tarihi surlarda çökme meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, çökmenin yaşandığı alanın çevresine şerit çekti.

    İstanbul'da korkutan olay! Tarihi surlarda çökme

    Topkapı'daki tarihi surlarda öğle saatlerinde çökme meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Alınan bilgiye göre Topkapı'da Sulukule Caddesi üzerindeki tarihi surların bir kısmında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri, çökmenin yaşandığı alanın çevresine şerit çekti.

    Belediye ekipleri, surlardan düşen taşları kaldırmak için çalışma başlattı.

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