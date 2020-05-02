Milletimizi bölemeyecekler, ülkemizi parçalayamayacaklar. Ay yıldızlı bayrağımızın göklerde dalgalanmasına mani olamayacaklar. Ezanlarımızı susturamayacaklar. Hükmünde galip olan sadece Allah'tır. Biz bunu biliriz. #BuYoldanDönmeyeceğiz https://t.co/hS0JHRYfFv