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    Son dakika: 'tan 'Bu yoldan dönmeyeceğiz' paylaşımı: Milletimizi bölemeyecekler

    Son dakika haberine göre , Başkan , AK Parti'ye dönüşünün 3'üncü yıl dönümünde hesabından '#BuYoldanDönmeyeceğiz' etiketiyle paylaştığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak bir mesajı yayınladı.

    Bakan Albayrak: Milletimizi bölemeyecekler
    , Başkan , AK Parti'ye dönüşünün 3'üncü yıl dönümünde hesabından '#BuYoldanDönmeyeceğiz' etiketiyle paylaştığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak bir mesajı yayınladı.




    Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Milletimizi bölemeyecekler, ülkemizi parçalayamayacaklar. Ay yıldızlı bayrağımızın göklerde dalgalanmasına mani olamayacaklar. Ezanlarımızı susturamayacaklar. Hükmünde galip olan sadece Allah'tır. Biz bunu biliriz" ifadelerine yer verdi.
    Haberler Güncel Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Bu yoldan dönmeyeceğiz' paylaşımı: Milletimizi bölemeyecekler
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