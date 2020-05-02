Türkiye, önemli bir profesörünü unutmadı. Coronavirüs'le mücadelede hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının bulunduğu tabela, isminin verildiği hastanedeki yerine takıldı.
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni yapılan binasına 24 saatlik bir çalışmanın ardından takılan tabelayla birlikte Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ismi ölümsüzleşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan paylaştığı mesajında şunları söylemişti: "Cemil Hocamızı perşembe günü ebediyete uğurladık. Yolunu izleyecek öğrencileri ve bilimsel çalışmalarıyla yaşayacak. İsmi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemize verildi. Hastanemizin ismi artık Prof. Dr. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ. Hep iyilikle anılsın."
Corona'dan ölen Prof. Taşçıoğlu, unutulmadı. Adının yazılı olduğu tabela hastaneye asıldı.
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni yapılan binasına 24 saatlik bir çalışmanın ardından takılan tabelayla birlikte Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ismi ölümsüzleşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan paylaştığı mesajında şunları söylemişti: "Cemil Hocamızı perşembe günü ebediyete uğurladık. Yolunu izleyecek öğrencileri ve bilimsel çalışmalarıyla yaşayacak. İsmi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemize verildi. Hastanemizin ismi artık Prof. Dr. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ. Hep iyilikle anılsın."
Corona'dan ölen Prof. Taşçıoğlu, unutulmadı. Adının yazılı olduğu tabela hastaneye asıldı.