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    • 02.05.2020 Gazete
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    "Prof. Dr. " yazılı tabela, Okmeydanı'ndaki şehir hastanesine asıldı

    Coronavirüste ilk vakaya bakan ve ilk kaybedilen sağlık çalışanı olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun ismi Başkan Erdoğan’ın duyurduğu gibi Araştırma Hastanesi’ne verildi.

    Vefa tabelası
    Türkiye, önemli bir profesörünü unutmadı. Coronavirüs'le mücadelede hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının bulunduğu tabela, isminin verildiği hastanedeki yerine takıldı.




    ve Araştırma Hastanesi'nin yeni yapılan binasına 24 saatlik bir çalışmanın ardından takılan tabelayla birlikte Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ismi ölümsüzleşti.




    Sağlık     Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan paylaştığı mesajında şunları söylemişti: "Cemil Hocamızı perşembe günü ebediyete uğurladık. Yolunu izleyecek öğrencileri ve bilimsel çalışmalarıyla yaşayacak. İsmi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemize verildi. Hastanemizin ismi artık Prof. Dr. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ. Hep iyilikle anılsın."







    Corona'dan ölen Prof. Taşçıoğlu, unutulmadı. Adının yazılı olduğu tabela hastaneye asıldı.
    Haberler Güncel "Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu" yazılı tabela, Okmeydanı'ndaki şehir hastanesine asıldı
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