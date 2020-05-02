83 yaşındaki Emine Demir Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin TL bağışladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, virüsle mücadele için kampanya başlattı. 83 yaşındaki Emine Demir de milli mücadeleye katıldı.
Tam 100 bin TL'yi bağışladı, ağlattı: Memleketimizin ihtiyacı var. Nerelere uygun görülüyorsa oralarda kullanılsın.
Demir, Ankara'da Seyranbağları Huzurevi'nde kalıyor.
İstanbul Çocukevleri Sitesi'ndeki yavrular "Biz Bize Yeteriz Türkiyem"e duyarsız kalmadı. Harçlıklarını kampanyanın hesabına yatırdı.
TÜRKİYE SESSİZ
Antalya'da kediler sosyal mesafe kuralına göre yürüyor.
İstanbul'da, Covid-19'la mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, Saraçhane'deki Bozdoğan Kemeri çevresi ile Galata Köprüsü'nün boş kaldığı görüldü.
BAHÇEDE TENİS
Hakkari'de lastik ve bezle top yapan, annelerinin terliğini raket olarak kullanıp tenis oynayan 2 kız arkadaşa, tenis malzemeleri hediye edildi.
Fatma Sereç (12) ve Fehima Özcan'ın (12) tenis oynadığı anlar, renkli görüntülere sahne oldu.
SALGIN 2 YIL SÜREBİLİR
Ahaber'in canlı yayınına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, etkili bir aşı geliştirilmezse tüm dünya nüfusunun yüzde 50 ila 60'ının bu virüse yakalanacağını söyledi. Azap, "Salgın, 20 ila 24 ay daha sürebilir" dedi.
DAVALAR ERTELENDİ
FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin devam eden Akıncı Üssü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı davaları, Covid-19 önlemleri kapsamında bir kez daha ertelendi.
15 KENT UMUT VERDİ
Türkiye, yeni tip Coronavirüs ile verdiği başarılı mücadelede salgın "sönümlenme" dönemine girdi. 15 ilde yeni vakalar görülmediğine dikkat çekildi.
VEFAT SAYISINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Sağlık Bakanlığı, dün yeni vaka sayısının 2 bin 188 olduğunu, 84 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kaybının 3 bin 258'e çıktığını belirten bakanlık, dün iyileşen kişi sayısının 4 bin 922, toplam iyileşen hasta sayısının da 53 bin 808 olduğunu bildirdi.