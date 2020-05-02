83 yaşındaki Emine Demir Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin TL bağışladı

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canlı yayınına katılanBilim KuruluÜyesi Prof. Dr.Alpay Azap, etkilibir aşı geliştirilmezsetüm dünya nüfusununyüzde 50 ila60'ının bu virüseyakalanacağını söyledi.Azap,dedi.15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin devam eden Akıncı Üssü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı davaları, Covid-19 önlemleri kapsamında bir kez daha ertelendi.yeni tip Coronavirüs ile verdiği başarılı mücadelede salgın "sönümlenme" dönemine girdi. 15 ilde yeni vakalar görülmediğine dikkat çekildi.Bakanlığı, dün yeni vaka sayısının 2 bin 188 olduğunu, 84 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kaybının 3 bin 258'e çıktığını belirten bakanlık, dün iyileşen kişi sayısının 4 bin 922, toplam iyileşen hasta sayısının da 53 bin 808 olduğunu bildirdi.