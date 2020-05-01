Rakun köpeği nedir? Rakun köpeği nerede yaşar? Bilim adamları, Corona virüsün hayvanlardan insanlara nasıl bulaştığı yönündeki araştırmalarını sürdürüyor. Bu araştırmalar kapsamında yeni bir hayvan daha göz önüne çıktı. Rakun köpeklerinin Corona virüsü insanlara bulaştıran ara memeli türü olabileceği iddia edildi. Doğal alanlara ve diğer türlere tehdit oluşturabilecek istilacı bir tür olarak nitelendirilen rakun köpekleri ülkemizde de görülüyor.

CORONA VİRÜS RAKUN KÖPEĞİNDEN Mİ BULAŞTI?

KuzeyDoğa Derneği, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Iğdır, Koç ve Utah Üniversiteleri işbirliğinde yürütülen Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı ve Yaban Hayatı Koridoru'ndaki Memeli Türlerinin Araştırılması Projesi kapsamında kurulan fotokapanlarla, Türkiye'de ilk kez rakun köpeği (Nyctereutes procyonoides) görüntülendi.

Ekip, rakun köpeğinin Türkiye'deki ilk kaydını, Turkish Journal of Zoology (Türk Zooloji Dergisi) Nisan 2020 sayısında yayımlayarak, bilimsel literatüre de geçirdi. Makaleyi, Morteza Naderi, Emrah Çoban, Josip Kusak, Çisel Kemahlı, Mark Chynoweth, İsmail Kayahan Ağırkaya, Neslihan Güven, Ayşegül Çoban ve Prof. Dr. Çağan Hakkı Şekercioğlu'ndan oluşan ekip hazırladı.