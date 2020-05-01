Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.05.2020 23:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.05.2020 23:08
    ABONE OL

    Emniyeti'nde bir şube ve bir ilçe müdürlüğüne atama yapıldı

    Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bir şube ve bir ilçe müdürlüğüne atama yapıldı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek müdüriyet emrine alındı. Yüksek'in yerine Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü Şekip Akın atandı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde atamalar

    Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bir şube ve bir ilçe müdürlüğüne atama yapıldı.

    Alınan bilgiye göre, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek müdüriyet emrine alındı. Yüksek'in yerine Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü Şekip Akın atandı.

    Muhabere Elektronik Şube Müdürü Erdem Torlak ise kendi görevinin yanı sıra vekaleten Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü olarak görevlendirildi.

    Müdüriyet emrine alınan Necmettin Yüksek Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı iken Vodafone Park'ın yanında gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanmıştı.

    Haberler Güncel İstanbul Emniyeti'nde bir şube ve bir ilçe müdürlüğüne atama yapıldı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri