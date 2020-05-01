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    • 01.05.2020 11:13
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    'nda dikkat çeken görüntü

    'ndan sabah saatlerinde Rus donanmasına ait olan "Novocherkassk" isimli savaş gemisi geçti. Karadeniz'E doğru yol alan geminin güvertesinde can yelekli askerlerin olduğu görüldü.

    Boğaz'da dikkat çeken görüntü

    Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi 'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
    Marmara Denizi'nden saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren Rus donanmasının 142 borda numaralı savaş gemisi Novocherkassk'a boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik botları eşlik etti. Akdeniz'deki görevini tamamlayarak Rusya'ya dönüş yapan askeri geminin güvertesinde can yelekli askerlerin olduğu görüldü.

    Rus savaş gemisi Novocherkassk, İstanbul Boğazı geçişini yaklaşık 1 buçuk saatte tamamlayıp, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek Karadeniz'e açıldı.

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