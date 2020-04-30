Türkiye son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!

Türkiye son depremler! Deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Elazığ'da meydana gelen korkutucu depremin ardından bir deprem daha Muğla'da meydana geldi. 30 Nisan Kandilli AFAD son depremler arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Haberimizden Türkiye son depremler listesini görebilir ve nerede kaç şiddetinde deprem olduğunu öğrenebilirsiniz.

TÜRKİYE SON DEPREMLER!

MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM

Kandilli'nin verilerine göre Muğla'nın Ula ilçesinde saat 13.09'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 3,4 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.