Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.04.2020 13:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2020 13:42
    ABONE OL

    : ? Kandilli listesi!

    ? vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kandilli listesi araştırılıyor. 30 Nisan günü Elazığ ve Muğla’da peş peşe depremler meydana geldi. Bu depremlerin ardından vatandaşlar depremlerin şiddetini ve artçılarını araştırmaya başladı. Haberimizden Kandilli AFAD listesine ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye’de son depremler!

    Türkiye son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!

    Türkiye son depremler! Deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Elazığ'da meydana gelen korkutucu depremin ardından bir deprem daha Muğla'da meydana geldi. 30 Nisan Kandilli AFAD son depremler arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Haberimizden Türkiye son depremler listesini görebilir ve nerede kaç şiddetinde deprem olduğunu öğrenebilirsiniz.

    TÜRKİYE SON DEPREMLER!

    MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM

    Kandilli'nin verilerine göre Muğla'nın Ula ilçesinde saat 13.09'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Depremin 3,4 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

    ELAZIĞ'DA DEPREM

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sivrice ilçesi Yedipınar köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 11.45'te meydana geldi.

    KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2020.04.30 13:27:13 37.0130 28.5537 4.7 -.- 1.1 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
    2020.04.30 13:20:43 37.0083 28.5647 19.6 -.- 2.2 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
    2020.04.30 13:15:52 37.0073 28.5195 8.7 -.- 2.5 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
    2020.04.30 13:09:45 37.0098 28.5367 1.1 -.- 4.5 4.4 CORUS-ULA (MUGLA) REVIZE01 (2020.04.30 13:09:45)
    2020.04.30 12:54:46 38.3735 39.1773 4.8 -.- 0.7 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2020.04.30 12:53:26 38.0550 32.3542 0.0 -.- 1.4 -.- SIZMA-SELCUKLU (KONYA) İlksel
    2020.04.30 12:14:35 38.3832 39.1822 2.8 -.- 0.6 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2020.04.30 12:05:31 37.1883 28.2455 0.0 -.- 2.0 -.- DAGDIBI-(MUGLA) İlksel

    2020.04.30 12:05:15 38.7980 27.0585 5.7 -.- 2.0 -.- UZUNHASANLAR-ALIAGA (IZMIR) İlksel
    2020.04.30 11:51:03 38.4420 39.2320 6.3 -.- 2.9 2.7 KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2020.04.30 11:49:28 38.4243 39.2245 16.5 -.- 1.7 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2020.04.30 11:45:34 38.4370 39.1997 3.1 -.- 4.3 4.3 YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2020.04.30 11:16:32 38.2552 39.2795 2.7 -.- 0.4 -.- GUNEYDERE-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
    2020.04.30 11:15:07 38.3920 39.3103 9.5 -.- 0.1 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2020.04.30 10:59:16 39.0035 26.7373 7.0 -.- 2.6 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) REVIZE01 (2020.04.30 10:59:16)
    2020.04.30 10:49:28 39.0933 27.8128 1.9 -.- 2.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
    2020.04.30 10:37:09 38.3082 38.9630 5.4 -.- 2.7 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
    2020.04.30 10:30:50 38.1288 28.2675 16.6 -.- 1.0 -.- KURUDERE-BEYDAG (IZMIR) İlksel

    KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Türkiye son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri