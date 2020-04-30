Türkiye son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!

Türkiye son depremler! Deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Elazığ'da meydana gelen korkutucu depremin ardından bir deprem daha Muğla'da meydana geldi. 30 Nisan Kandilli AFAD son depremler arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Haberimizden Türkiye son depremler listesini görebilir ve nerede kaç şiddetinde deprem olduğunu öğrenebilirsiniz.
TÜRKİYE SON DEPREMLER!
MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM
Kandilli'nin verilerine göre Muğla'nın Ula ilçesinde saat 13.09'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 3,4 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
ELAZIĞ'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sivrice ilçesi Yedipınar köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 11.45'te meydana geldi.
KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.04.30 13:27:13 37.0130 28.5537 4.7 -.- 1.1 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2020.04.30 13:20:43 37.0083 28.5647 19.6 -.- 2.2 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2020.04.30 13:15:52 37.0073 28.5195 8.7 -.- 2.5 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2020.04.30 13:09:45 37.0098 28.5367 1.1 -.- 4.5 4.4 CORUS-ULA (MUGLA) REVIZE01 (2020.04.30 13:09:45)
2020.04.30 12:54:46 38.3735 39.1773 4.8 -.- 0.7 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.30 12:53:26 38.0550 32.3542 0.0 -.- 1.4 -.- SIZMA-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2020.04.30 12:14:35 38.3832 39.1822 2.8 -.- 0.6 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.30 12:05:31 37.1883 28.2455 0.0 -.- 2.0 -.- DAGDIBI-(MUGLA) İlksel
2020.04.30 12:05:15 38.7980 27.0585 5.7 -.- 2.0 -.- UZUNHASANLAR-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2020.04.30 11:51:03 38.4420 39.2320 6.3 -.- 2.9 2.7 KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.30 11:49:28 38.4243 39.2245 16.5 -.- 1.7 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.30 11:45:34 38.4370 39.1997 3.1 -.- 4.3 4.3 YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.30 11:16:32 38.2552 39.2795 2.7 -.- 0.4 -.- GUNEYDERE-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2020.04.30 11:15:07 38.3920 39.3103 9.5 -.- 0.1 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.30 10:59:16 39.0035 26.7373 7.0 -.- 2.6 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) REVIZE01 (2020.04.30 10:59:16)
2020.04.30 10:49:28 39.0933 27.8128 1.9 -.- 2.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.04.30 10:37:09 38.3082 38.9630 5.4 -.- 2.7 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.04.30 10:30:50 38.1288 28.2675 16.6 -.- 1.0 -.- KURUDERE-BEYDAG (IZMIR) İlksel