İ TAKSİ NEDİR?

Toplu ulaşım sistemine entegrasyonu sağlanan taksi taşımacılığı ile hem taşımacı, şoför, araç ve durak kaynaklı taksi müşterilerinin şikâyetlerine hızlı, güvenli ve kaliteli geri dönüşler sağlanabilecek hem de taksilerin, durak, parklanma entegrasyonu sağlanacak.

Taksilerin kontrol merkezleri ile izlenebilmesi, yönlendirilebilmesi, koordine edilmesi; sürücü ve yolcu güvenliğinin arttırılarak, müşteriyle sürücüyü en hızlı ve ekonomik rota ile buluşturması, zaman, yakıt kaybını engelleyerek, trafik yoğunluğu azaltmayı hedefliyor.İBB İTAKSİ millileşme ve yerlileşme hamlesine uygun tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli yazılım uygulaması.