Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.04.2020 10:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2020 10:13
    ABONE OL

    Borsa güne yükselişle başladı | 28 Nisan 2020 BIST 100 endeksi açılış puanı

    'da BIST 100 endeksi, 470,64 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 102.065,96 puana çıktı. Analistler, bugün yurt içinde 'ndaki veriler ve Başkanı 'ın açıklamalarının gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

    Borsa güne yükselişle başladı

    'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,46 artışla 102.065,96 puana yükseldi.

    Açılışta BIST 100 endeksi, 470,64 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 102.065,96 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,66 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,63 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile metal ana sanayi oldu.

    Dünya borsalarının, Merkez Bankası () toplantısı sonrası artan risk iştahı ile pozitif görünümünü koruduğu görülüyor.

    Fed, dün akşam sona eren toplantısında politika ini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Karar metninde, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı, Fed'in, bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için elindeki tüm araçlarını kullanmaya bağlı olduğu vurgulandı.

    Analistler, bugün yurt içinde 'ndaki veriler ve Başkanı 'ın açıklamalarının gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

    Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın () faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının da takip edileceğini bildirdi.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 100.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

    Haberler Güncel Borsa güne yükselişle başladı | 28 Nisan 2020 BIST 100 endeksi açılış puanı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri