



"Plasebo" yönteminin kullanıldığı klinik araştırma bu ilaçla tedavi edilen hastaların 11 gün içerisinde iyileştiğini ortaya koydu. Psikolojik bir etki yapan "plasebo" verilen hastaların ise 15 günde iyileştikleri görüldü. İlacın ölüm oranları üzerinde ise çok büyük bir etkisinin olmadığı gözlemlendi.



Remdesivir ilacı alan hastalarda görülen ölüm oranı yüzde 8 olurken, bu rakamın yüzde 11,6 oranla "plasebo" alan hastalara göre kısmen daha düşük çıktığı görüldü.



OXFORD ÜNİVERSİTESİ TEMKİNLİ

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınını önleyecek ilaç ve aşıyı bulmak için önemli çalışmalar yapıyor. Oxford Üniversitesi viroloğu Peter Horby klinik deneylerin tam sonucunun beklenmesi gerektiğini vurgulayarak temkinli konuştu. İlk gelen sonuçlarla ilgili görüşlerini de dile getiren Horby, "Harika bir sonuç ve Covid-19'la savaşta inanılmaz bir yenilik" dedi.