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    Başkan Erdoğan'a 500 sayfalık rapor! Salgından sonra Türkiye nasıl olacak?

    Türkiye'de lü vaka sayısı son dönemde hızla azalırken, iyileşen sayısında ise ciddi artış göze çarpıyor. Ramazan Bayramı sonrası günlük hayatta kademeli şekilde normalleşme yaşanması beklenirken; 16 bakanlık ve cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlar Başkan Erdoğan'a 500 sayfalık bir rapor sundu.

    Başkan Erdoğan'a 500 sayfalık rapor

    Bayram sonrası normalleşmeye başlaması beklenen günlük hayatla ilgili Hürriyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 500 sayfalık bir rapor sunan 16 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kurumlar, sağlıktan turizme, eğitimden maliyeye kadar tüm alınan ve alınacak tedbirlere yer verdiler.

    Raporda pandemi öncesi, pandemi sırası ve sonrası dönemde yapılması gerekenler şu ifadelerle anlatıldı:
    - Salgında personele psikososyal destek.
    - Vefat eden hasta yakınlarına destek.
    - İşe devamsızlıklar takip edilecek.
    - Riskli bölgeye seyahat edecekler için önlemleri anlatan materyaller dağıtılacak.
    - Hijyen kurallarının toplumda alışkanlık haline getirilmesi sağlanacak.
    - İşyerlerinde ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında pandemi planı yapılacak.
    - Eğitim ve öğretim dönemine ara veren okullar açılmadan önceki dönemde detaylı şekilde temizlik yapılacak.
    - Sağlık hizmetleri alanında eğitim alan öğrencilerin görevlendirilmesi sağlanacak.
    - Hayvanlarda pandeminin önlenmesi ile ilgili tedbirler sürdürülecek.

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