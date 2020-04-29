MOTOSİKLETLİ DEVRİYE

Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırın her iki tarafında tarlalar üzerinden kaçak geçişleri önlemek için geniş güvenlik önlemi aldı. Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araç ve motosikletlerle tarlalar ve giriş çıkışlarında devriye gezdi.