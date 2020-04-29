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    • 29.04.2020 21:35
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    Son dakika: Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'de yoksul ailelere gıda yardımı

    Son dakika haberine göre, Türkiye Diyanet Vakfı, Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu. Gazze Vakıflar ve Bakanlık Müsteşarı Abdulhadi el-Aga, Filistinlilere yardım projelerinde öncü rol oynayan Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

    TDV'den Gazze'de yoksul ailelere gıda yardımı

    Türkiye Diyanet Vakfı, Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

    Gazze Şeridi'ndeki ve Vakıflar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı'nın finansmanıyla yoksul ailelere 1000 gıda paketi dağıttıkları belirtildi.

    Açıklamada, paketlerde ramazan ayı boyunca ailelerin ihtiyaç duyacağı tüm ürünlerin bulunduğu ifade edildi.

    Gazze Vakıflar ve Din İşleri Bakanlık Müsteşarı Abdulhadi el-Aga, Filistinlilere yardım projelerinde öncü rol oynayan Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.


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