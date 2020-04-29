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    • 29.04.2020 20:38
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    Son dakika: 'da sağlık çalışanlarını saldıran zanlı tutuklandı

    Son dakika haberine göre, Fatih'te yol verme nedeniyle tartıştığı sağlık çalışanlarını darbettiği öne sürülen şüpheli ‘’yaralama’’ ve ’’kamu malına zarar verme’’ suçlarından tutuklandı.

    Sağlık çalışanlarını saldıran zanlı tutuklandı

    Fatih'te yol verme nedeniyle tartıştığı sağlık çalışanlarını darbettiği öne sürülen şüpheli ''yaralama'' ve ''kamu malına zarar verme'' suçlarından tutuklandı.

    Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli iki doktoru taşıyan aracın sürücüsü ile İ.K. arasında, Derviş Ali Mahallesi Dilmaç Sokağı'nda yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası, İ.K'nin kendilerine saldırdığı ve araçlarına zarar verdiğini belirten sağlık çalışanları polise başvurdu.

    Sağlık çalışanlarının darp raporu alarak İ.K'den şikayetçi olması üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli İ.K, Çağlayan'daki 'na getirildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından şüpheli, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

    Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince, şüpheli İ.K.'nın ''yaralama'' ve ''kamu malına zarar verme'' suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

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