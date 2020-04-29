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    • 29.04.2020 08:27
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    lere düzenlemesi! Sadece o ilaçlar satılacak

    salgını sonrası ler için de yeni bir düzenleme geliyor. Buna göre hastanelere yakın yerlerde bulunan ve sağlık çalışanlarının riskini minimuma indirecek eczanelerde sadece koronavirüs ilaçları bulunacak.

    Eczanelere korona ayarı! Sadece o ilaçlar satılacak

    Salgın sürecinde Covid-19 pandemi leri kurulması için çalışmalara başlandı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sağlık tesislerine yakın alanlarda kurulacak olan pandemi eczaneleri ile ilgili detaylar da belirlendi.

    İşte onlardan bazıları:
    - Eczaneler en az 10 metrekarelik bir alana sahip olacak.
    - Korumalı penceresi ve korunaklı kapısı bulunacak.
    - Bulaşma, riski sebebiyle hasta ile eczacı arasında fiziksel bir bariyer oluşturulacak.
    - İlaçlar, göğüs hizasında yer alan bir pencere aracılığı ile hastalara verilecek.
    - İlaç teslim alanı ve kapı girişi 7/24 kamera sistemi ile takip edilecek.
    - Eczanelerden yalnızca COVID-19 tedavi rehberlerinde yer alan ilaçlar verilecek.
    - Hasta yoğunluğu olması hâlinde izolasyon kurallarına uygun olarak bir alan oluşturulacak.
    - İlaç paketinin üzerinde mutlaka hasta adı, ilaç adı, günlük uygulama dozu, tedavi süresi, uygulama yolu, muhafaza şartlarına ilişkin bilgiler yer alacak.
    - İlaç deposundan, stok bitmeden ilaç talebinde bulunulacak.
    - Görevli eczacı ve personel, doğrudan temasta bulunacağı için kişisel koruyucu ekipman kullanarak hizmet verecek.

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