Salgın sürecinde Covid-19 pandemi eczaneleri kurulması için çalışmalara başlandı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sağlık tesislerine yakın alanlarda kurulacak olan pandemi eczaneleri ile ilgili detaylar da belirlendi.

İşte onlardan bazıları:

- Eczaneler en az 10 metrekarelik bir alana sahip olacak.

- Korumalı penceresi ve korunaklı kapısı bulunacak.

- Bulaşma, riski sebebiyle hasta ile eczacı arasında fiziksel bir bariyer oluşturulacak.

- İlaçlar, göğüs hizasında yer alan bir pencere aracılığı ile hastalara verilecek.

- İlaç teslim alanı ve kapı girişi 7/24 kamera sistemi ile takip edilecek.

- Eczanelerden yalnızca COVID-19 tedavi rehberlerinde yer alan ilaçlar verilecek.

- Hasta yoğunluğu olması hâlinde izolasyon kurallarına uygun olarak bir alan oluşturulacak.

- İlaç paketinin üzerinde mutlaka hasta adı, ilaç adı, günlük uygulama dozu, tedavi süresi, uygulama yolu, muhafaza şartlarına ilişkin bilgiler yer alacak.

- İlaç deposundan, stok bitmeden ilaç talebinde bulunulacak.

- Görevli eczacı ve personel, doğrudan temasta bulunacağı için kişisel koruyucu ekipman kullanarak hizmet verecek.