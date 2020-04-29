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    • 29.04.2020 10:06
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    'nda alarm! Ekipler harekete geçti

    Sabah saatlerinde 'ndan geçen Malta bayraklı 88 metre uzunluğundaki akaryakıt tankerinde arıza meydana geldi. Ekipler arıza sonrası hemen alarm durumuna geçerken, gemi römorkörler aracılığı ile Karanlık Liman Demir Sahası'na çekilmeye başlandı.

    Çanakkale Boğazı'nda alarm! Ekipler harekete geçti

    'ndan geçen bir akaryakıt tankerinde makine arızası meydana geldi.

    Yunanistan'dan Kocaeli'nin Derince Limanı'na giden Malta bayraklı 88 metre boyundaki "Loutro" isimli tankerin makineleri boğazı geçtiği sırada arızalandı.

    Gemi kaptanı, durumu, Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bunun üzerine bölgeden geçecek diğer gemilerin kaptanlarına dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

    Loutro'nun bulunduğu bölgeye, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-6"ve "Türkeli" römorkörleri gönderildi.

    Gemi, arızasının giderilmesi için bu römorkörlerle Karanlık Liman Demir Sahası'na çekilmeye başlandı.

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