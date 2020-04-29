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    • 29.04.2020 Gazete
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    ABD'de yaşayan Prof. Dr. 'ye övgü yağdırdı: Sağlık sistemi mükemmel

    Amerikan Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde görevli Prof. Dr. , Coronavirüs’le mücadelede ’ye övgü yağdırdı: Türkiye’nin en büyük avantajı, gerçekten mükemmel bir sağlık sisteminin olması. Ailemden veya yakınlarımdan biri hasta olsa onlara Türkiye’de tedavi olun, Amerika’ya gelmeyin derim

    Türkiye mükemmel
    PROF. Dr. , Coronavirüs'le mücadelede ABD ve 'yi kıyasladı. Profesör Unutmaz, Türkiye'nin Coronavirüs salgınıyla mücadelede iyi bir noktada olduğuna işaret ederek, "Bir kere sağlık sisteminizin çökmemesi lazım. Mesela Türkiye o noktada şu anda iyi durumda. Yatak sayısının fazla ve sağlık sisteminin iyi olması farkı ortaya çıkardı. Ancak yine de gerekli tedbirlere devam etmeniz önemli. Ancak verilere göre bir ülkenin ne zaman normale dönebileceği anlaşılır. Türkiye'nin en büyük avantajı, çok iyi bir sağlık sisteminin olması.





    Prof. Dr. Derya Unutmaz



    CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. , ateş veya nefes darlığı olmaksızın, anti alerjik ilaçlara rağmen ciltte geçmeyen veya tekrarlayan kaşıntı ve döküntünün de Coronavirüs'ün erken belirtilerinden biri olabileceğine işaret etti. Kutlubay, "Ciltte yaygın kaşıntı, kızarıklık ve döküntü ile seyreden ürtikerin de Coronavirüs'ün ilk belirtilerinden biri olabileceği yönünde görüşler oluşmaya başladı. Dikkat edilmeli" dedi.



    Doç. Dr. Zekayi Kutlubay

    CİLTTEN TEST
    Covid-19'a karşı bağışıklık sistemi çok önemli.

    Haberler Güncel ABD'de yaşayan Prof. Dr. Derya Unutmaz Türkiye'ye övgü yağdırdı: Sağlık sistemi mükemmel
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