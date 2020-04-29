PROF. Dr. Derya Unutmaz, Coronavirüs'le mücadelede ABD ve Türkiye'yi kıyasladı. Profesör Unutmaz, Türkiye'nin Coronavirüs salgınıyla mücadelede iyi bir noktada olduğuna işaret ederek, "Bir kere sağlık sisteminizin çökmemesi lazım. Mesela Türkiye o noktada şu anda iyi durumda. Yatak sayısının fazla ve sağlık sisteminin iyi olması farkı ortaya çıkardı. Ancak yine de gerekli tedbirlere devam etmeniz önemli. Ancak verilere göre bir ülkenin ne zaman normale dönebileceği anlaşılır. Türkiye'nin en büyük avantajı, çok iyi bir sağlık sisteminin olması.
Prof. Dr. Derya Unutmaz
CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, ateş veya nefes darlığı olmaksızın, anti alerjik ilaçlara rağmen ciltte geçmeyen veya tekrarlayan kaşıntı ve döküntünün de Coronavirüs'ün erken belirtilerinden biri olabileceğine işaret etti. Kutlubay, "Ciltte yaygın kaşıntı, kızarıklık ve döküntü ile seyreden ürtikerin de Coronavirüs'ün ilk belirtilerinden biri olabileceği yönünde görüşler oluşmaya başladı. Dikkat edilmeli" dedi.
Doç. Dr. Zekayi Kutlubay
CİLTTEN TEST
Covid-19'a karşı bağışıklık sistemi çok önemli.
Prof. Dr. Derya Unutmaz
CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, ateş veya nefes darlığı olmaksızın, anti alerjik ilaçlara rağmen ciltte geçmeyen veya tekrarlayan kaşıntı ve döküntünün de Coronavirüs'ün erken belirtilerinden biri olabileceğine işaret etti. Kutlubay, "Ciltte yaygın kaşıntı, kızarıklık ve döküntü ile seyreden ürtikerin de Coronavirüs'ün ilk belirtilerinden biri olabileceği yönünde görüşler oluşmaya başladı. Dikkat edilmeli" dedi.
Doç. Dr. Zekayi Kutlubay
CİLTTEN TEST
Covid-19'a karşı bağışıklık sistemi çok önemli.