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    • 29.04.2020 21:08
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    29 Nisan açıklandı! Şans Topu'nda bu hafta hangi numaralar kazandı?

    29 Nisan için heyecanlı bekleyiş son buldu. Çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te açıklandı. Bugün bayilerden loto oynayan on binlerce kişinin merakla beklediği sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi saat 21.15'te duyurduğu sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaralarının listesi...

    29 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

    29 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Şans Topu oyununun geçen hafta gerçekleştirilen çekilişinde hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 732 bin 713 lira 10 kuruşluk ikramiye haftaya devretti. Bu hafta bayilerden loto oynayan on binlerce kişi 29 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Özellikle şu saatlerde sonuçları öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. İşte haftanın sonuçları

    29 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    Çekiliş devam ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları birazdan burada olacak.

    ŞANS TOPU NEDİR?

    Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

    ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

    Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

    Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

    (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

    (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

    (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

    Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

    GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?

    Şans Topu oyununun 984. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 732 bin 713 lira 10 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 454 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 196 kişi 482 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 728 kişi 43 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 532 kişi 26 lira 15'er kuruş, 3 bilen 74 bin 471 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 407 kişi 6 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 162 bin 17 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.
    Haberler Güncel 29 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Şans Topu'nda bu hafta hangi numaralar kazandı?
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