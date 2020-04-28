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    • 28.04.2020 13:43
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    : 'da ev sine kamerada! virüs tedbirlerini ihlal ettiler

    haberi... 'da bir evde sosyal medya üzerinden organize olarak evde toplandıkları ve virüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 10 kişiye toplam 31 bin 800 lira para sı kesildi. Polis ekipleri, evde bulunan 2'si kadın 10 kişiyi gözaltına aldı.

    Ev partisine polis baskını
    Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesindeki bir site içerisindeki dairede yapıldığı ve çevreyi rahatsız ettikleri ihbarı üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Dün gece saatlerinde eve yapılan operasyonda Hüsna E. (26), Merve B. (25), Ender A. (31), Önder A. (31), Yusuf G. (36), Mustafa Ş. (28), Berkay D. (25), Fatih A. (37), Halil İbrahim B. (33) ve Çağatay Ç. (25) isimli kişilerin evde oldukları ve virüs tedbirlerine uymadıkları belirlendi.



    Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde evdeki kişilerin sosyal medya üzerinden organize olarak toplandıklarını ve canlı yayın yaptıklarını tespit etti. Evde bulunan 10 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 180 lira para sı kesildi.



    Öte yandan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam eden 10 kişi "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçundanda bugün adliyeye sevk edilecek.

    Haberler Güncel Son dakika: Bağcılar'da ev partisine polis baskını kamerada! Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiler
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