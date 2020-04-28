ABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'dan çok konuşulacak sözler: Normale dönüş için aşı şart. O da 2021'in ilkbaharında ancak çıkar. O zamana kadar maske takmak zorundayız.
YANGIN GİBİ
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Coronavirüs tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi.
Prof. Dr. Kara, salgının inişe doğru geçtiğini önümüzdeki bir haftalık süreç gösterecek" diye konuştu. Covid-19'un şu an düz gidiş döneminde olduğunu ifade eden Kara, "Bizim geldiğimiz noktada bir plato çizdik, inişe doğru geçiyoruz. Ama bunun sürdürülebilir olduğunu görmek için en az 5 ila 7 günlük bir sürece ihtiyacımız var. Eğer o zaman da bu rakamlar aşağı doğru inerse gerçekten inişe geçtik diyebiliriz" dedi.
Adalar'a giriş ve çıkış kısıtlaması başladı. Büyükada İskelesi'nde bekleyen polis vatandaşların belgelerini kontrol ederken, zabıta ateş ölçüyor.
Eskişehir'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından banka şubelerinin önünde uzun kuyruklar görüldü.
ÖLÜM SAYISINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Coronavirüs nedeniyle 95 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 900 olduğunu açıkladı. Dün toplam 20 bin 143 test yapılırken, 2 bin 131 yeni vaka tanısı konuldu, 4 bin 651 kişi iyileşti. Bakan Fahrettin Koca, "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım" dedi.
2 ÜLKEDEN TAHLİYE
COVID-19 salgını nedeniyle Ukrayna ile Suudi Arabistan'dan dönmek isteyen Türk vatandaşları yardım istedi. Türk Hava Yolları'na ait uçaklar, iki ülkedeki Türkler'i aldı ve dün öğle saatlerinde İstanbul'a döndü.
402 PROVOKATÖR YAKALANDI
SOSYAL medya hesapları üzerinden Covid-19 ile ilgili asılsız ve provokatif paylaşım yapan şüpheli 855 kişiden 402'si yakalandı. İçişleri Bakanlığı, son 42 günde 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendiğini duyurdu.
MEYDANLAR KAPATILDI
İSTANBUL Bağcılar'da Corona tedbirleri kapsamında Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı, Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi kapatıldı. Vatandaşlar saat 15.00-03.00 saatleri arasında bu bölgelere giriş-çıkış yapamayacak.
GÜNDEM COVİD-19
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve İtalyan mevkidaşı Covid-19 salgınıyla mücadeleyi ve bölgesel konuları detaylı şekilde ele aldı.
DÖNMEYİ BEKLİYO'RUS'
Antalya'da tatil yapan 400 kişilik Rus grup, eve dönemedi. Paraları biten turistler yardım istedi.
İSTANBUL'DA KUŞ VAKTİ
Papağanlar İstanbul'u mesken tuttu. Avcılar'da çok sayıda İskender papağanını görenler şoke oldu.
EN GÜZEL HEDİYE
İzmirli Gamze Yılmaz, virüse yakalandı. Doğum gününde hastalığı atlattı. Taburcu olurken kutlama yaptı.
YANGIN GİBİ
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Coronavirüs tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi.
Prof. Dr. Kara, salgının inişe doğru geçtiğini önümüzdeki bir haftalık süreç gösterecek" diye konuştu. Covid-19'un şu an düz gidiş döneminde olduğunu ifade eden Kara, "Bizim geldiğimiz noktada bir plato çizdik, inişe doğru geçiyoruz. Ama bunun sürdürülebilir olduğunu görmek için en az 5 ila 7 günlük bir sürece ihtiyacımız var. Eğer o zaman da bu rakamlar aşağı doğru inerse gerçekten inişe geçtik diyebiliriz" dedi.
Adalar'a giriş ve çıkış kısıtlaması başladı. Büyükada İskelesi'nde bekleyen polis vatandaşların belgelerini kontrol ederken, zabıta ateş ölçüyor.
Eskişehir'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından banka şubelerinin önünde uzun kuyruklar görüldü.
ÖLÜM SAYISINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Coronavirüs nedeniyle 95 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 900 olduğunu açıkladı. Dün toplam 20 bin 143 test yapılırken, 2 bin 131 yeni vaka tanısı konuldu, 4 bin 651 kişi iyileşti. Bakan Fahrettin Koca, "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım" dedi.
2 ÜLKEDEN TAHLİYE
COVID-19 salgını nedeniyle Ukrayna ile Suudi Arabistan'dan dönmek isteyen Türk vatandaşları yardım istedi. Türk Hava Yolları'na ait uçaklar, iki ülkedeki Türkler'i aldı ve dün öğle saatlerinde İstanbul'a döndü.
402 PROVOKATÖR YAKALANDI
SOSYAL medya hesapları üzerinden Covid-19 ile ilgili asılsız ve provokatif paylaşım yapan şüpheli 855 kişiden 402'si yakalandı. İçişleri Bakanlığı, son 42 günde 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendiğini duyurdu.
MEYDANLAR KAPATILDI
İSTANBUL Bağcılar'da Corona tedbirleri kapsamında Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı, Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi kapatıldı. Vatandaşlar saat 15.00-03.00 saatleri arasında bu bölgelere giriş-çıkış yapamayacak.
GÜNDEM COVİD-19
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve İtalyan mevkidaşı Covid-19 salgınıyla mücadeleyi ve bölgesel konuları detaylı şekilde ele aldı.
DÖNMEYİ BEKLİYO'RUS'
Antalya'da tatil yapan 400 kişilik Rus grup, eve dönemedi. Paraları biten turistler yardım istedi.
İSTANBUL'DA KUŞ VAKTİ
Papağanlar İstanbul'u mesken tuttu. Avcılar'da çok sayıda İskender papağanını görenler şoke oldu.
EN GÜZEL HEDİYE
İzmirli Gamze Yılmaz, virüse yakalandı. Doğum gününde hastalığı atlattı. Taburcu olurken kutlama yaptı.