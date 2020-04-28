Dünya şokta! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Pentagon UFO videosu izle!

Pentagon UFO videosu izle! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Pentagon UFO görüntüleri dünya gündemine damgasını vurdu. 2004 ve 2015 yılına ait iki farklı videoda "tanımlanamayan uçan nesneler" yani UFO olarak adlandırılan nesneler görülüyor. Bu nesnelerin ne olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Görüntüleri yayımlayan Pentagon, videoda yer alan uçan nesnelerin mahiyetine ilişkin bir bilgilerinin olmadığını ve bunların 'tanımlanamayan' statüde kalmaya devam ettiklerini açıkladı. İşte, Pentagon UFO görüntüleri ve videosu!

PENTAGON UFO VİDEOSU!

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan UFO olduğu iddia edilen görüntüleri resmi olarak paylaşarak görüntülerdeki uçan cisimleri "Tanımlanamayan Hava Olgusu" olarak adlandırdı

3 VİDEO YAYINLANDI

İlk görüntü 14 Kasım 2004 tarihinde F-18 savaş uçağının kamerası tarafından çekildi. İkinci ve üçüncü video da, 21 Ocak 2015 tarihine ait. ABD Donanması'nın yayınladığı üç görüntüden birinde kızılötesi sensörlerin üzerine kilitlendiği hareket eden bir hedef hızlanarak, sensörlerin bir daha yerini belirleyemeyeceği kadar ani bir şekilde ekrandaki radarın sol tarafının dışına çıkıyor.

2015 yılına ait diğer iki görüntüde de ABD'li savaş uçağı pilotlarının ses kaydı var. Görüntülerde duyulan ses kaydında pilotların o anda gördükleri nesnenin ne olduğunu anlamaya çalıştıkları anlaşılıyor. Ses kaydında pilotlardan biri önce uçan nesne için "drone" ifadesini kullanıyor, tanımlayamadıkları nesnenin rüzgara karşı hızlı hareket ettiğini söylüyor.