UFO'nun anlamı ne?

Her ne kadar UFO dediğimizde aklımıza uçan bir daire gelse de sıkça kullandığımız UFO, Unidentified Flying Object ya da Türkçe karşılığıyla Tanımlanamayan Uçan Cisim anlamında kullanılan bir kısaltma. Bu bilinmeyen uçan cisimler kendi içinde şekil olarak da kategorilendiriliyor ancak onlarca farklı UFO türü olduğu söylendiğinden dolayı bu konuyu yüzeysel bir şekilde atlıyoruz.

UFO'yu kimler kullanıyor?

Tanımlanamayan uçan cisimlerin yani UFO'ların dünya dışı varlıklar (uzaylılar) tarafından kullanıldığı başta en büyük iddia olsa da dünya dışı varlıkların olduğunu kanıtlayamadığımız için net olarak böyle bir şey söyleyemeyiz. Öte yandan bu bilinmeyen uçan cisimler, dünyadaki farklı topluluklar tarafından farklı amaçlarla da kullanılıyor olabilir.